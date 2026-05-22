СМС о посылке закончилась «обыском»: ачинский школьник отдал мошенникам 3,5 млн рублей, украшения и сейф с оружием

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске полиция расследует уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 17-летний школьник.
В дежурную часть обратился отец подростка. Мужчина сообщил, что сын под воздействием злоумышленников тайно передал курьерам семейные сбережения, драгоценности и сейф с травматическим оружием.
По данным полиции, все началось со звонка неизвестного. Он сообщил подростку о якобы поступившей посылке и попросил назвать код из СМС для ее получения. Школьник выполнил указание.
После этого мошенники почти неделю удерживали подростка в контакте. С ним общались по видеосвязи и убеждали, что он стал пособником аферистов и может быть привлечен к уголовной ответственности.
Затем лжесотрудник Росфинмониторинга потребовал провести «обыск» в квартире. Подросток должен был проверить, нет ли дома якобы краденых вещей. Следуя инструкциям злоумышленников, школьник передал двум курьерам 3,5 млн рублей, золотые украшения и сейф, в котором хранилось травматическое оружие.
В полиции отмечают, что все это время подросток никому не рассказывал о происходящем — ни родителям, ни друзьям, ни учителям.
Следственный отдел МО МВД России «Ачинский» возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят в образовательных учреждениях профилактические мероприятия, где рассказывают школьникам о действующих схемах обмана.
В краевом МВД призывают родителей заранее обсуждать с детьми такие ситуации. Если ребенку поступают подозрительные звонки, угрозы или требования скрывать разговор от взрослых, он должен сразу обратиться за помощью к родителям, педагогам или в полицию.