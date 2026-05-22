Волгоградская область не попала под атаку 217 украинских БПЛА

Силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 217 украинских БПЛА самолетного типа над 18 российскими регионами. Волгоградской области, где ночь прошла спокойно, среди них нет.
Как уточнили в Минобороны РФ, вражеские атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей. А также Московского региона и Санкт-Петербурга.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.