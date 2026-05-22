Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разметку на дорогах Братска планируют обновить до конца июля

Власти Братска ищут подрядную организацию, которая займется нанесением дорожной разметки. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок, передает информационное агентство «ТК Город».

На нанесение разметки на автомобильные дороги местного значения мэрия Братска готова потратить до 10 миллионов рублей. Это максимальная цена контракта, в ходе торгов она может быть снижена. На указанную сумму подрядчику необходимо будет нанести разметку на более чем сотни городских автодорог, а также на пешеходных переходах в Центральном, Падунском и Правобережном районах Братска. На разметку, выполненную с помощью красок или эмалей, подрядчик обязан предоставить гарантию на срок три месяца.

Заявки на участие в электронном аукционе в мэрии Братска принимают до 28 мая. Затем должен состояться электронный аукцион по выбору подрядной организации. На заключение с победителем торгов контракта отводится 10 дней. В тендерной документации уточняется, что подрядчик должен начать работы после подписания муниципального контракта и завершить их до 31 июля текущего года.