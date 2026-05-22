Разметку на дорогах Братска планируют обновить до конца июля

На нанесение разметки на автомобильные дороги местного значения мэрия Братска готова потратить до 10 миллионов рублей. Это максимальная цена контракта, в ходе торгов она может быть снижена. На указанную сумму подрядчику необходимо будет нанести разметку на более чем сотни городских автодорог, а также на пешеходных переходах в Центральном, Падунском и Правобережном районах Братска. На разметку, выполненную с помощью красок или эмалей, подрядчик обязан предоставить гарантию на срок три месяца.