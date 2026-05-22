Собака два месяца ела труп своего хозяина: некоторые части тела следователи не нашли

В Британии домашняя собака на протяжении двух месяцев питалась телом своего умершего хозяина. В итоге животное полностью съело ногу и лицо погибшего мужчины. Об этой истории рассказал бывший уборщик мест преступлений Бен Джайлз в эфире подкаста LADbible Stories.
По словам Джайлза, изначально он работал мойщиком окон, но ради более высокого заработка согласился заняться очисткой помещений, где долго лежали трупы. Первым его заказом стала уборка на заброшенной ферме, расположенной в глухой местности.
Когда специалист открыл дверь, из дома наружу вылетел огромный рой мух. Позже он выяснил, что владелец дома скончался ещё два месяца назад. Джайлз с тяжестью признался, что хозяина частично съела его собственная собака.
Бывший уборщик отметил, что осознавать случившееся было очень тяжело, несмотря на то, что собаки обычно считаются лучшими друзьями человека. По его словам, такие ужасные вещи иногда происходят в реальной жизни.
