Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство одежды на Дону сократилось на 72%

В первом квартале 2026 года производство одежды в Ростовской области сократился более чем на 72% год к году. Соответствующая информация содержится в отчете о социально-экономическом развития региона в январе-марте 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года производство одежды в Ростовской области сократился более чем на 72% год к году. Соответствующая информация содержится в отчете о социально-экономическом развития региона в январе-марте 2026 года.

В тоже время производство кожи и кожаных изделий сократилось более чем на четверть. Власти связывают это с завершением крупных заказов и улучшением производственных процессов на предприятиях данной отрасли.

Несмотря на общее снижение производства одежды, некоторые сегменты легкой промышленности продемонстрировали рост. В частности, в Ростовской области выпуск текстильных изделий возрос в 1,8 раза, а производство прочих готовых изделий увеличилось на 3,9%.