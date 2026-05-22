«Зачем устраивать это все?»: Киркоров поставил на место Певцова, унизившего Борисова

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал премьеру постановки «Гамлета» с артистом Юрой Борисовым в МХТ имени Чехова. За звезду фильма «Анора» решил заступиться певец Филипп Киркоров.
— Если кому-то что-то не нравится в творчестве коллег, необязательно выносить свои «фу» на всеобщее обозрение. Напиши СМС, позвони. Зачем устраивать вот это все? — высказался исполнитель.
Кроме того, Киркоров выразил уверенность, что Певцов просто не может пережить успех коллеги на международной арене.
— Он всегда был гнилой, этот Певцов. Всегда вот такой — завистливый, вечно ему все поперек горла. Будь то Киркоров или Борисов, или кто угодно. В нем сидит эта гниль, — цитирует его издание StarHit.
Парламентарий, в свою очередь, обратил особое внимание на стоимость билетов, которая в отдельных случаях достигает 200 тысяч рублей.
Изначально с критикой на постановку обрушился худруководитель МДТ имени Ермоловой Олег Меньшиков. Он предположил, что в произошедшем виноваты артисты, которые не смогли договориться с режиссером.