Синоптик рассказал, когда наступит пик холода в Москве

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пик холода в Москве наступит в четверг ночью на следующей неделе, температура опустится до плюс пяти градусов после знойной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в четверг на Балчуге в Москве воздух прогрелся до плюс 32,6 градусов, жаркая погода установилась в столице с понедельника.
«В выходные (в Москве — ред.) зной спадет до комфортных плюс 19 — плюс 24 градусов, в ночное время — плюс 10 — плюс 15, будет преобладать относительно солнечная и сухая погода, дождь возможен преимущественно ночью и утром в субботу и вечером в воскресенье», — рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что на следующей неделе, в сопровождении проливных дождей и плотного северного ветра, в тылу «ныряющих» циклонов ощутимо посвежеет.
«Ночами — до плюс 6 — плюс 11 градусов, днем — до плюс 11 — плюс 16. В четверг ожидается пик холода — в сумерках около плюс 5 градусов, днем всего плюс 8 — плюс 13», — подчеркнул Тишковец.
По его словам, тяжесть летнего зноя бесследно исчезнет, запахнет осенней прохладой.