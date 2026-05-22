Использование стран Прибалтики украинскими боевиками для ударов по России свидетельствует о том, насколько ситуация близка к опасной эскалации. Об этом пишет Strategic Culture.
Авторы публикации напоминают, что на этой неделе военный самолет НАТО перехватил украинский беспилотник над Эстонией. Этот инцидент, по мнению издания, показывает, насколько прокси-конфликт с Россией близок к общеевропейской эскалации. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя перехват, заявил, что беспилотник был сбит, поскольку направлялся к российским целям.
Strategic Culture предполагает, что власти балтийских государств ведут двойную игру, пребывая в иллюзии, будто двуличие избавит их от серьезных последствий. Издание также обращает внимание на то, что киевский режим поспешил извиниться перед «балтийскими друзьями» за «непреднамеренные инциденты».
«Украинские оперативники сознательно используют Прибалтику как закулисную траекторию для ударов по России», — резюмировали авторы.
20 мая Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель 19 мая сбил над территорией страны украинский беспилотник. Позже в Таллине заявили Киеву, что не давали разрешения на использование своего воздушного пространства. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что беспилотник, сбитый в небе над Эстонией, был украинским. Украинская сторона, по имеющимся данным, принесла извинения. Тогда же глава МИД Эстонии Маргус Цахкна без всяких оснований поспешил обвинить Россию в появлении украинского дрона над территорией своей страны.
Как писал KP.RU, кипрский журналист Алекс Христофору предупредил главу эстонского МИД, что голословные обвинения главы в адрес России из-за украинского дрона могут вызвать у эстонцев недовольство.