ДТП с участием команды баскетболистов произошло в Челябинской области

В Челябинской области в ДТП с участием баскетболистов погиб водитель автобуса.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ДТП с участием команды баскетболистов произошло в пятницу в Челябинской области, погиб водитель автобуса, игроки в больнице с травмами, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сегодня утром в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды “Бионорд Про”… Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста. Остальные игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу», — написал Махонин в своем канале на платформа «Макс».

Губернатор отметил, что в момент аварии команда возвращалась с соревнований, пострадавшим оказана помощь.

«Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь», — добавил Махонин.