Министр Ковальчук назвал причину черной зависти к белорусским спортсменам

Министр спорта Сергей Ковальчук назвал причину черной зависти к белорусским спортсменам. Подробности приводит БелТА.
Как заметил глава Минспорта, в республике на государственном уровне выстроена система подготовке спортсменов. В указанной системе, добавил он, каждый механизм является важным звеном, начиная от отбора в специализированные детско-юношеские школы. За годы обучения в училищах олимпийского резерва специалисты готовят из талантливых белорусов спортсменов высокого качества.
— Многие страны нам завидуют черной завистью, потому что мы не развалили советскую систему в спортивной отрасли, а, наоборот, ее сохранили и приумножили, сделали еще лучше, — подчеркнул министр спорта.
Сергей Ковальчук обратил внимание и на финансирование, которое в стране прямо пропорционально результативности по всем видам спорта.
Кстати, МОК разрешил выступать белорусским спортсменам с флагом и гимном.
