Сын Плющенко закрыл аккаунт в соцсетях после перехода под флаг Азербайджана

Примечательно, что накануне ухода в приват 13-летний Александр Плющенко заявил, что получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. При этом он подчеркнул, что остается русским и надеется представлять на международных соревнованиях обе страны, а также прославлять академию своего отца. Федерация фигурного катания России уже дала юному спортсмену открепление.