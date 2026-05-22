Сын Плющенко закрыл аккаунт в соцсетях после перехода под флаг Азербайджана

Российский фигурист Евгений Плющенко и его сын Александр Плющенко сделали свои аккаунты в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) приватными. Теперь зайти на их страницы могут только те, на кого они подписаны.
Примечательно, что накануне ухода в приват 13-летний Александр Плющенко заявил, что получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. При этом он подчеркнул, что остается русским и надеется представлять на международных соревнованиях обе страны, а также прославлять академию своего отца. Федерация фигурного катания России уже дала юному спортсмену открепление.
Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет выступать за сборную Азербайджана со следующего сезона. Евгений Плющенко подтвердил информацию о смене сыном спортивного гражданства.