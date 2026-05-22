Афиша на 23, 24 мая. Куда пойти в выходные дни в Перми?

23 мая.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Персональная выставка Агнии Шаньгиной «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставочный проект «Возвращение истории. Маленькая Бельгия» | 0+12.00−19.00 | Персональная выставка Дениса Лобовикова «Perm.red_Пермь. Красный» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Метаморфозы. Погружение в цвет» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки: Выставка картин «Kungur» | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+Выставка изобразительных работ учащихся Детской художественной школы им. Е. Н. Широкова | 6+
Библиотека им. Пушкина10.00−18.00 | Персональная выставка Константина Собянина «Живопись» | 12+
Большой зал филармонии19.00 | Шопен, Бизе и «Болеро» Равеля. Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника | 6+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Некий мир» | 12+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Детский центр «Кот Морковкин»16.30 | Интерактивный спектакль «Теремочек» | 0+
ДК им. Гагарина18.00 | Концерт классического и современного танца балетной студии «Марлен»: «Бриллиантовая шкатулка» | 0+
ДК им. Калинина9.00−22.00 | Художественная выставка с индустриальными видами «Юбилейная палитра: город, завод, эпоха» | 12+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка живописи Молодёжного объединения Пермского отделения Союза художников России «По пути» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Романовы | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Женщины на войне. 1941−1945 | 12+Три века истории Перми | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Космос всегда мечта, нумизматическая фотовыставка | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Лицей им. Ломоносова11.00 | Кукольные интерактивные спектакли театра «Жар-птица»: «Маша и Медведь» и «Кот, Лиса и Петух» | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+
Остановка «Сквер им. Решетникова»12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Дом | 12+
Планетарий10.30 | 365 дней вокруг Солнца | 6+12.00 | Главное чудо Вселенной | 6+15.00 | Планеты Маленького принца | 6+17.30 | Предание о звёздах" | 12+19.00 | Галактика и её население | 12+
Театр «Белая Овца»18.00 | Беда от нежного сердца | 16+
Театр «Век жизни»15.00, 18.00 | В чужом пиру похмелье | 16+
Театр «Данилин»11.00 | Театр КУСТОДЕС. Интерактивный спектакль «Лисичкины сказки» и мастер-класс | 0+12.00 | Иллюзионное шоу клоунов «Шутки-утки» | 6+
Театр «Новая драма»19.00 | Три сестры | 16+
Театр «У Моста»14.00, 18.00 | Юнона и Авось | 12+
Театр кукол11.00 | Теремок | 0+13.30 | Кот в сапогах | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского15.00 | Локация (Location). Путешествие по городу, которое погружает в истории жителей Перми | 12+
Театр юного зрителя11.00, 13.30 | Как Баба-Яга сына женила | 6+
Театр-Театр10.00, 11.00 | Театр на ладошке. Весна | Театр-Тятрик | 0+13.00, 16.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+15.00, 18.00 | Недоросль. Дневник Митрофана | ТМТ | 12+19.00 | Легенда о драконах | Театр-Тятрик | 6+20.00 | Покрышки | ТМТ | 16+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка в двух главах «Живой мой Урал» | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка Виктории Кочеровой «За глаза прошедшее» | 12+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Закулисье» | 0+
24 мая.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Персональная выставка Агнии Шаньгиной «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставочный проект «Возвращение истории. Маленькая Бельгия» | 0+12.00−19.00 | Персональная выставка Дениса Лобовикова «Perm.red_Пермь. Красный» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Метаморфозы. Погружение в цвет» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00Выставка картин «Kungur» | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+Выставка изобразительных работ учащихся Детской художественной школы им. Е. Н. Широкова | 6+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Некий мир» | 12+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
ДК «Искра»11.00 | Отчётный концерт «Альянса танца “Свет” — “Слова” | 0+
ДК «Урал»12.00 | Отчётный концерт творческих коллективов | 0+
ДК железнодорожников12.00 | Молодёжный театр «ТеМа». Спектакль «Дюймовочка» | 0+
ДК им. Калинина9.00−22.00 | Художественная выставка с индустриальными видами «Юбилейная палитра: город, завод, эпоха» | 12+
Дом актёра19.00 | Психо | 18+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка живописи Молодёжного объединения Пермского отделения Союза художников России «По пути» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Рюриковичи | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Женщины на войне. 1941−1945 | 12+Три века истории Перми | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Космос всегда мечта, нумизматическая фотовыставка | 6+10.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
МАУК «Клуб “Юбилейный”16.00 | Отчётный концерт вокально-танцевальной студии New Star | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+
Органный концертный зал15.00 | Играют молодые органисты | 6+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Дом | 12+
Планетарий10.30 | Путешествуя со светом | 6+12.00 | Планеты Солнечной системы | 6+15.00 | Путеводные звёзды | 6+17.30 | Разноцветная Вселенная | 12+
Театр «Белая Овца»18.00 | Поющий поросёнок | 6+
Театр «Век жизни»15.00, 18.00 | Свадьба Бальзаминова | 16+
Театр «Новая драма»19.00 | Три сестры | 16+
Театр «У Моста»14.00, 18.00 | Юнона и Авось | 12+
Театр кукол11.00 | Теремок | 0+13.30 | Кот в сапогах | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского11.00, 15.00, 19.00 | Снежная королева. Театр балета «Фуэте» | 6+
Театр Сергея Дроздова21.00 | Спектакль «Бретёр» | 18+
Театр юного зрителя12.00, 16.00 | Капризка ® | 6+15.00, 18.00 | Собака, которая была кошкой | Спектакль идёт на малой сцене театра | 6+
Театр-Театр10.00, 11.00 | Театр на ладошке. Весна | Театр-Тятрик | 0+13.00, 16.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+15.00, 18.00 | Недоросль. Дневник Митрофана | ТМТ | 12+18.00 | Легенда о драконах | Театр-Тятрик | 6+20.00 | Покрышки | ТМТ | 16+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка в двух главах «Живой мой Урал» | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка Виктории Кочеровой «За глаза прошедшее» | 12+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Выставка «Творчество: настоящее и будущее» | 6+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Закулисье» | 0+
Частная филармония «Триумф»15.00 | Арт-лекторий. Эстетика кошек. Артём Радеев (Санкт-Петербург) | 6+19.00 | Киноклуб «Кино, вино и домино»: «Возвращение кота» (2002) | 18+