Речные трамвайчики свяжут берега Казанки

Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал строительство объектов водной инфраструктуры в рамках масштабной концепции «Казань — город на воде». Градоначальник посетил берег Казанки у знаменитой «Чаши», где вскоре запустят регулярное речное сообщение. Реализацией проекта занимается компания «Флотилия Казань».
Главная цель, которую ставят перед собой власти и инвесторы, — превратить реку в полноценную транспортную артерию. По словам инвестора проекта Алексея Карчевского, водная инфраструктура должна работать на всех жителей города, а не только на владельцев маломерных судов.
Наша задача — создать условия не только для частных маломерных судов, но и для регулярного сообщения между берегами Казанки. Мы планируем интегрировать в эту сеть речные трамвайчики, чтобы соединить правый и левый берега города.
В планах — обустройство специальных понтонов для швартовки экологичного речного транспорта. Предварительный анализ показал востребованность маршрута: порядка 30% посетителей причалов заинтересованы в водных путешествиях до Кремлевской набережной.
Ключевые объекты инфраструктуры:
Понтон для речного трамвайчика — обеспечит регулярные перевозки между берегами.
Три понтона в районе Ленинской дамбы:
для маломерного пассажирского флота;
для обслуживания речных трамвайчиков;
для швартовки частных катеров.
Новая навигация не ограничится только внутренними городскими маршрутами. Помимо обзорных экскурсий вдоль Кремлевской набережной, рассматривается возможность запуска рейсов в древний Свияжск. Это позволит разгрузить автомобильные трассы в туристический сезон и подарит гостям столицы Татарстана уникальную возможность увидеть исторические достопримечательности с воды.