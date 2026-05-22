Ачинский школьник отдал мошенникам родительские деньги, драгоценности и оружие

17-летний житель Ачинска стал жертвой мошенников и тайно передал им сбережения и имущество семьи, сообщили в полиции Красноярского края.
Установлено, что школьнику позвонил неизвестный и сообщил о поступлении посылки, для получения которой тот назвал код из СМС. Затем на протяжении нескольких дней подростка «обрабатывали», вели беседы посредством видеозвонков, запугивая тем, что он является пособником аферистов и ему грозит уголовная ответственность.
«Лжесотрудник Росфинмониторинга потребовал от юноши провести обыск в своей квартире, чтобы проверить, нет ли там краденых вещей. Подросток выполнил все указания злоумышленников, после чего передал двум курьерам 3,5 млн рублей, золотые украшения и сейф с хранящимся в нем травматическим оружием», — рассказали в ГУ МВД.
Подросток находился под воздействием мошенников почти неделю, но не сказал об этом ни родителям, ни друзьям, ни учителям. В итоге отец обнаружил пропажу имущества и заявил о преступлении. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».