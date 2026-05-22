На 30% увеличили план завоза продовольствия на север Хабаровского края в этом году

В отдаленные районы планируется доставить более 51 тыс. тонн продовольствия, что больше на 30%, чем в 2025 году. Однако на заседании президиума правительства края губернатор Дмитрий Демешин потребовал в первую очередь слушать людей. По его словам, от жителей отдаленных сел и поселков поступали жалобы на отсутствие товаров длительного хранения. Глава региона поручил министерству промышленности и торговли региона закрепить для этих целей за каждым северным районом куратора. «Из докладов кураторов у вас будет складываться объективная картина по потребности. Не сколько мы поставили, а сколько нужно в районе», — подчеркнул Дмитрий Демешин. Во время обсуждения губернатор отметил, что можно частично замещать дорогостоящий завоз собственной продукцией — тем, что реально вырастить или произвести в северных условиях с поддержкой государства (есть подобные примеры в других регионах). Что касается обеспечения северных районов топливом, в навигацию планируется завезти 23,2 тыс. тонн нефтепродуктов и 11,2 тыс. тонн угля.