Хабаровский район закупил новые контейнеры для сбора мусора

Хабаровский район приобрел 78 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Новые мусорные контейнеры помогут поддерживать чистоту и порядок в поселках и селах.
Новые контейнеры в первую очередь будут установлены в селах, Калинка, Бычиха, Матвеевка, Черная речка, Гаровка-1 и в селе Челны. В дальнейшем, а покупка их будет продолжена, новые мусорные баки установят по всей территории Хабаровского района.
Села, где необходимо заменить старые контейнеры или установить новые там, где их нет, сейчас определяются.
Обновление контейнеров на мусорных площадках — это часть общей культуры. Организованный сбор мусора улучшает облик сел, влияет на качество жизни людей, способствует охране окружающей среды.