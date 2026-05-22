В Омске экс-менеджер ПВЗ осуждена за хищение товаров на 2 млн рублей

Женщина создавала фейковые аккаунты и присваивала посылки.

Источник: Комсомольская правда

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор 28-летней бывшей сотруднице пункта выдачи заказов (ПВЗ). Женщина признана виновной в хищении товарно-материальных ценностей.

Следствие установило, что с февраля по июль 2023 года подсудимая использовала свое служебное положение для организации схемы мошенничества. Она регистрировала аккаунты на вымышленных лиц и своих знакомых, оформляла заказы, а при поступлении товаров в ПВЗ фиксировала их возврат, фактически забирая посылки себе. Также она присваивала товары, от которых отказывались реальные клиенты.

Общий ущерб компании составил более 2 млн рублей. В ходе судебного заседания женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд квалифицировал действия омички по ч. 3 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение или растрата и мошенничество). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако исполнение наказания отложено до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, с осужденной взыскана компенсация имущественного вреда в размере более 2 млн рублей в пользу пострадавшей компании.

Приговор пока не вступил в законную силу, стороны имеют право его обжаловать.