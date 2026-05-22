Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермские спортсмены попали в ДТП в Челябинской области

Пермская баскетбольная команда «Бионорд Про» попала в ДТП в Челябинской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Спортсмены возвращались на автобусе в Пермь после соревнований по баскетболу 3×3. В результате ДТП водитель автобуса погиб, одного из сопровождающих команду прооперировали в больнице города Златоуста. Остальные игроки и сопровождающие получили легкие травмы. «Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь, — написал Дмитрий Махонин. —Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень находится на связи с коллегами из Челябинской области».

Пермская баскетбольная команда «Бионорд Про» попала в ДТП в Челябинской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Спортсмены возвращались на автобусе в Пермь после соревнований по баскетболу 3×3. В результате ДТП водитель автобуса погиб, одного из сопровождающих команду прооперировали в больнице города Златоуста. Остальные игроки и сопровождающие получили легкие травмы. «Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь, — написал Дмитрий Махонин. —Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень находится на связи с коллегами из Челябинской области».