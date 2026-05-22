Пермские спортсмены попали в ДТП в Челябинской области

Пермская баскетбольная команда «Бионорд Про» попала в ДТП в Челябинской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Спортсмены возвращались на автобусе в Пермь после соревнований по баскетболу 3×3. В результате ДТП водитель автобуса погиб, одного из сопровождающих команду прооперировали в больнице города Златоуста. Остальные игроки и сопровождающие получили легкие травмы. «Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь, — написал Дмитрий Махонин. —Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень находится на связи с коллегами из Челябинской области».