В Хабаровском крае серийная воровка получила 2 года 10 месяцев за кражи в магазинах

В период с сентября 2025 года по январь 2026 года подсудимая совершила несколько преступлений: девять эпизодов кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и один эпизод грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Среди эпизодов: хищение техники из магазина DNS (63647,91 рубля), продуктов из «Агроторга» (3968,80 рубля), куртки из «Глория Джинс» (6049 рублей) и товара из «Чудодей» (11648,03 рубля).