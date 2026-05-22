В Хабаровском крае серийная воровка получила 2 года 10 месяцев за кражи в магазинах

Центральный районный суд Комсомольска на Амуре вынес приговор неоднократно судимой гражданке Б., совершившей серию хищений в местных магазинах, сообщает суд Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В период с сентября 2025 года по январь 2026 года подсудимая совершила несколько преступлений: девять эпизодов кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и один эпизод грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Среди эпизодов: хищение техники из магазина DNS (63647,91 рубля), продуктов из «Агроторга» (3968,80 рубля), куртки из «Глория Джинс» (6049 рублей) и товара из «Чудодей» (11648,03 рубля).
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке по ходатайству обвиняемой. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших в полном объёме и назначил Б. наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимая была взята под стражу сразу после оглашения приговора.
Приговор пока не вступил в законную силу.
