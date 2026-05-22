Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как перекроют Хабаровск 23 мая из-за забега и изменится движение

В центре города введут поэтапные ограничения и изменят маршруты общественного транспорта.

В центре города введут поэтапные ограничения и изменят маршруты общественного транспорта.

Что произойдёт в центре Хабаровска 23 мая?

В субботу центральная часть города будет частично перекрыта из-за проведения X Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». На время массового забега улицы в районе маршрута станут недоступны для автомобилей, а движение будет перенаправлено по объездным схемам. Фактически центр города будет работать в ограниченном режиме почти весь день.

Когда начнут действовать ограничения и как долго они продлятся?

Ограничения введут заранее: уже 22 мая с 19:00 в центре запретят парковку. Основные перекрытия стартуют 23 мая с 10:00 и будут действовать поэтапно. Два ключевых интервала ограничений — с 12:30 до 14:30 и с 14:30 до 20:00, когда движение в центре будет максимально затруднено.

Какие улицы попадут под перекрытие?

Под ограничения попадут главные улицы центра Хабаровска — Муравьёва-Амурского, Карла Маркса и Пушкина. В зависимости от этапа забега перекрытия будут расширяться, затрагивая прилегающие участки и транспортные развязки, чтобы обеспечить безопасный маршрут участников.

Как изменится работа общественного транспорта?

Автобусы и троллейбусы временно уйдут с центральных магистралей и будут следовать по объездным маршрутам. Основные изменения затронут направления через Ленинградскую, Синельникова, Амурский бульвар и район железнодорожного вокзала. Часть маршрутов будет перестраиваться в течение дня в зависимости от этапа перекрытий.

Какие маршруты затронут изменения сильнее всего?

Корректировки коснутся большинства популярных маршрутов — троллейбусов № 1, 2, 4, 9, 28 и ряда автобусных линий, включая № 14, 19, 21, 29К, 34, 56 и другие. Часть транспорта будет ходить по объездным улицам только днём, а часть — до самого вечера.

Когда начнут действовать ограничения и как долго они продлятся?

Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать поездки и по возможности избегать поездок в центр в период перекрытий. Особенно это касается тех, кто направляется на железнодорожный вокзал или в сторону выездов из города — время в пути может увеличиться из-за объездных схем и возможных заторов.