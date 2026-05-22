Врач Наумов объяснил отличия симптомов гриппа и менингита

Менингит на ранних стадиях сложно отличить от гриппа, но есть тревожные симптомы, на которые обязательно стоит обратить внимание. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-терапевт Олег Наумов.
Есть несколько видов этого заболевания: грибковый менингит опасен для людей с иммунодефицитом, вирусный менингит зачастую проходит самостоятельно, а бактериальный менингит обладает высоким процентом смертности. Без лечения летальность бактериального менингита составляет 50−80%, при своевременной терапии — 10−15%.
Крайне важно обратить внимание на симптомы менингита на ранней стадии, так как при молниеносной форме заболевания смерть может наступить в течение суток.
«Счет действительно идет на часы. От первых симптомов до летального исхода при молниеносной форме может пройти менее суток. Промедление с госпитализацией даже на несколько часов резко ухудшает прогноз. При малейшем подозрении — немедленно вызывать скорую, не ждать и не наблюдать», — объяснил врач.
У заболевания есть признаки, которые можно принять за грипп: температура, слабость, головная боль. Но есть и отличия — светобоязнь, резкая реакция на звуки, геморрагическая сыпь в виде звездочек, которая не исчезает при надавливании. Человек с вирусным менингитом не может прижать подбородок к груди, а если у него имеются признаки менингококкового сепсиса, это говорит о критической ситуации. Необходимо срочно вызывать скорую.