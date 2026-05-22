Врач Наумов объяснил отличия симптомов гриппа и менингита

У заболевания есть признаки, которые можно принять за грипп: температура, слабость, головная боль. Но есть и отличия — светобоязнь, резкая реакция на звуки, геморрагическая сыпь в виде звездочек, которая не исчезает при надавливании. Человек с вирусным менингитом не может прижать подбородок к груди, а если у него имеются признаки менингококкового сепсиса, это говорит о критической ситуации. Необходимо срочно вызывать скорую.