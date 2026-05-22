161 протокол составили на водителя, устроившего ДТП на Похвалинском съезде

С 2025 года в отношении водителя, который устроил массовое ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, составили 161 административный протокол. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Напомним, что авария произошла в среду, 20 мая, около 14 часов. 21-летний водитель желтого «Мерседеса» выехал на встречную полосу, столкнулся с «Киа», которую от удара отбросило в «Ниссан». В результате аварии никто не пострадал, а вот машины получили повреждения. Так, у иномарки виновника аварии оторвало переднее колесо, а сам автомобиль улетел в бетонный отбойник.
Как пишут СМИ, виновником ДТП является сын одного из богатейших нижегородцев. На момент аварии он был пьян, его автомобиль перемещен на спецстоянку. Сейчас нижегородцу грозит лишение прав на срок до 2,5 лет и штраф в размере свыше 55 тысяч рублей. В дальнейшем для возврата прав ему предстоит пройти медицинскую комиссию и повторно сдать экзамены.
Отмечается, что за период с 2025 года на нарушителя составили 161 административный протокол на общую сумму 719 тысяч рублей. При этом 51 протокол составлен по статье о неуплате штрафа в установленный срок.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что двух женщин госпитализировали с сотрясением мозга после массовой аварии.