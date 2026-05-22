Концерт фестиваля "Японская весна" пройдёт в Хабаровске 23 мая

Санкт-Петербургский Дом музыки 23 мая в Хабаровске проведёт фестивальную программу «Японская весна» (6+) в рамках цикла «Музыкальная сборная России». На концертах программы выступают солисты Дома музыки, лауреаты международных конкурсов Алексей Шпаков (фортепиано), Петр Худоногов (флейта), Арсений Газизов (контрабас), Роман Маркелов (саксофон), Александр Бодосов (тромбон), Георгий Акимов (ударные инструменты) и лауреат XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Федор Освер (гобой), сообщается на сайте Санкт-Петербургского Дома музыки.
«Фестиваль “Японская весна” — 2026 — это гастрольный тур солистов Дома музыки, которые в разных составах исполняют камерную музыку японских композиторов», — говорится в сообщении.
«Японская весна» стала ответной акцией Санкт-Петербургского Дома музыки на ежегодное выступление его солистов на фестивале Российской культуры в Японии. Ведущих молодых музыкантов России с большим успехом принимают ведущие концертные площадки Японии. Фестиваль проходит при поддержке общества «Россия — Япония» и под патронатом спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкого.
Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин.
Название вечера отсылает не только к географии представленных сочинений, но и к их образному строю: тонкость, созерцательность, смена состояний от застывшего ожидания к стремительному полету — всё это составляет эстетику современной японской академической музыки.
В концерте прозвучат произведения композиторов второй половины XX — начала XXI века: Тосио Хосокавы, Тору Такемицу, Мики Шинохары, Тадаси Йосимацу, Тосио Каваками, Йоко Юбаяши, Ёсукэ Фукуды, Фуюки Оно, Масааки Фудзиты и других. Несмотря на общее национальное происхождение, стилистика авторов различна — от авангардной графики и минимализма до неофольклора и медитативной звукописи.
«Музыкальная сборная России» — уникальный цикл концертов Санкт-Петербургского Дома музыки, в котором принимают участие молодые российские солисты — лауреаты недавних международных конкурсов, а также российские участники Международного конкурса им. П. И. Чайковского перед конкурсными выступлениями. Концерты проходят в российских филармониях как собственными циклами и абонементами, так и отдельными выступлениями.