Первый министр обороны США Форрестол погиб 22 мая 1949 года

С учетом биографии Форрестола можно было ждать, что у руля морского министерства он будет технократом и эффективным менеджером, с единственной задачей гнаться за производственными показателями. Но у него была и другая сторона, — до Уолл-стрит, во время Первой мировой, он был летчиком морской авиации, куда попал по зову сердца, и никогда не считал себя аполитичным циником. За «своих» — то есть за флот — он регулярно дрался с другими департаментами, требовал, чтобы оружие как можно быстрее доставляли бойцам на передовую и постоянно посещал фронтовые районы Тихого океана.