Глава Rutube Tech Овчаров: каждое новое видео на Rutube сначала оценивает ИИ

— Мы видим, что смотрение авторского контента больше, чем смотрение любого другого профессионального контента. Кроме того, мы наблюдаем устойчивый тренд на то, что люди, покупая товар на маркетплейсе, не смотрят красивую рекламу о классной терке для овощей, а смотрят, как та самая дачница, собирающая морковь, эту терку использует. Это очень важный момент переноса внимания пользователей. Поэтому те же маркетплейсы все больше и больше используют пользовательский контент для рекламы. Мы банально больше ему доверяем, так как видим, что перед нами обычный человек — такой, какие мы сами.