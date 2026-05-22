Губернатор рассказал подробности смертельного ДТП с командой из Перми

Источник: РБК

В Челябинской области попал в дорожно-транспортное происшествие автобус с пермской баскетбольной командой «Бионорд Про». Об этом сообщил пермский губернатор Дмитрий Махонин.

«Ребята возвращались с соревнований по баскетболу 3×3. Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице города Златоуст», — написал глава региона.

Остальные игроки получили ушибы и легкие травмы, они были доставлены в больницу.

По словам губернатора, в этот же день они выедут на поезде в Пермь.

Как сообщила ранее пресс-служба Челябинского МВД, микроавтобус Mercedes Benz столкнулся с «Газелью». Пятеро человек пострадали, водитель микроавтобуса погиб.

Авария произошла ночью 22 мая на 1740-м километре трассы М-5 «Урал» в районе города Златоуст. По предварительным данным, водитель Mercedes Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Газель».