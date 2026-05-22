Фонарный столб обезглавил 18-летнего парня на глазах отца

В Малайзии трагически погиб 18-летний юноша по имени Ва Хан Кеонг. Причиной смерти стало необычное и страшное дорожное происшествие, в котором молодой человек лишился головы. Об этом сообщает издание AsiaOne.
Трагедия произошла, когда Кеонг ехал в автомобиле вместе со своим 49-летним отцом Ва Ти Туном, который находился за рулем. Виновником аварии стал другой водитель на красном Volkswagen Golf. Он двигался во встречном направлении, врезался в фонарный столб, после чего тяжелая конструкция рухнула прямо на машину отца и сына.
Упавший столб пробил переднюю часть автомобиля, где сидели мужчины. Отец семейства Ва Ти Тун позже рассказал, что сам отделался незначительными ранениями руки, но сын погиб мгновенно. Когда мужчина обернулся, чтобы позвать Кеонга, он с ужасом увидел, что его ребенок обезглавлен.
