БПЛА атаковали Нижегородскую область ночью 22 мая

Утром 22 мая силы ПВО сбили над Нижегородской областью вражеские БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, за ночь 22 мая удалось перехватить 217 украинских беспилотников самолетного типа над территориями разных регионов России. Помимо Нижегородской области, БПЛА атаковали Тверскую, Белгородскую, Смоленскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Владимирскую, Калужскую, Ленинградскую, Тульскую, Липецкую, Орловскую, Новгородскую, Рязанскую, Ярославскую области, а также Московский регион и Санкт-Петербург.
Информация о повреждениях объектов и пострадавших не поступала.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше