Святитель Николай Чудотворец. Отправьте близким открытку с праздником весны

В народном сознании святитель Николай Угодник считался не просто самым близким помощником, но и главным покровителем домашнего скота, в первую очередь — лошадей. Вешний Никола для крестьянина был ключевым днём, с которого земля окончательно просыпалась, а лошади переходили с зимних запасов на сочные весенние травы. Простые люди верили, что именно 22 мая трава наливалась такой силой, что могла «откормить» коня после долгой зимы, поэтому тут же и родилась поговорка: «Никола весенний лошадь откормит, а Никола зимний — на двор загонит». После того, как в полях появлялась первая зелень, лошадей впервые выгоняли в ночное на подножный корм — это событие часто превращалось в праздник для всей деревни, с кострами, песнями и угощениями.