Авторы детских книг рассказали, как учились и вели себя в школе

Писатели и авторы детских книг рассказали Радио РБК о том, как они учились в школе и какая оценка была у них за поведение.
Советский российский писатель и автор цикла произведений «Совдетство» Юрий Поляков рассказал, что лично у него в школе по поведению была пятерка.
«Более того, я был председателем совета отряда, потом совета дружины, потом был секретарем комсомольской организации школы. Так что я был очень такой, так сказать, дисциплинированный», — сказал Поляков.
Он также отметил, что возвращение к оценкам за поведение в школах — это правильное решение.
Детский писатель и главный редактор издательства «Книжный дом Анастасия Орловой» Анастасия Орлова рассказала, что в школе она была прилежной ученицей и отличницей с образцовым поведением. Однако, по ее мнению, это помогло только в профессии.
«Сейчас мне приходится с трудом переучиваться, чтобы принимать жизнь такой, какая она есть, не стремиться к совершенству и учиться проявлять свои настоящие чувства», — поделилась она.
Поэт, сценарист и автор книг об «Умной собачке Соне» Андрей Усачев в свою очередь рассказал, что не был примерным ребенком в школе. По его словам, по современной шкале оценка за поведение у него была бы «допустимое». «Я прилежным не был Но не буду изображать из себя прямо хулигана», — сказал он.
Минпросвещения собирается ввести во всех школах оценки за поведение в 2027—2028 году. Предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика. В ходе апробации в десяти школах ведомство выбрало трехуровневую модель оценивания поведения (образцовое, допустимое, недопустимое).
