Отправьте близким открытку с праздником весны

22 мая православные верующие вспоминают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из малоазийских Мир Ликийских в итальянский Бари. В народном календаре этот день ласково зовут Николой Вешним (весенним).
История торжества берет начало в конце XI века, когда Миры Ликийские оказались под угрозой разорения. Опасаясь осквернения святыни, жители города Бари решили спасти её. Согласно преданию, сам Николай Угодник явился во сне одному из горожан и повелел перевезти его земные останки в Италию. В 1087 году барийцы на трех кораблях прибыли в Миры, забрали ковчег и 22 мая (9 мая по старому стилю) доставили его в Бари. Два года спустя реликвию торжественно поместили в крипту специально воздвигнутой базилики. Хотя точные этапы строительства храмового комплекса в источниках немного разнятся, святыня окончательно устроилась в храме на рубеже XI-XII веков. И сегодня в Бари бережно почитают гробницу святителя, где после многовековых реставраций и переложений покоится основная часть его святых мощей.
Этот праздник особенно ярко отмечается в славянском мире, в частности в России и Болгарии. В греческой и католической традициях событие тоже известно, но имеет иной масштаб: у католиков основным днем памяти святого остается 6 декабря, а майские торжества носят локальный характер и сосредоточены в самом Бари. На Руси богослужение в честь перенесения мощей начали совершать очень рано. Написание праздничной службы часто приписывают авторам XI-XII веков, например иноку Григорию и митрополиту Ефрему, хотя конкретная датировка и точное авторство не имеют однозначного документального подтверждения.
В народном сознании святитель Николай Угодник считался не просто самым близким помощником, но и главным покровителем домашнего скота, в первую очередь — лошадей. Вешний Никола для крестьянина был ключевым днём, с которого земля окончательно просыпалась, а лошади переходили с зимних запасов на сочные весенние травы. Простые люди верили, что именно 22 мая трава наливалась такой силой, что могла «откормить» коня после долгой зимы, поэтому тут же и родилась поговорка: «Никола весенний лошадь откормит, а Никола зимний — на двор загонит». После того, как в полях появлялась первая зелень, лошадей впервые выгоняли в ночное на подножный корм — это событие часто превращалось в праздник для всей деревни, с кострами, песнями и угощениями.
