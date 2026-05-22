«Ничего похожего на COVID-19»: в России оценили угрозу хантавируса

Гинцбург: хантавирус не способен вызвать пандемию по типу COVID-19.

Хантавирус Андес не сопоставим с COVID-19 по степени заразности и не способен вызвать подобной пандемии. Об этом в беседе с ТАСС на полях саммита «Сириус. Биотех 2026» заявил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Академик пояснил, что степень передачи хантавируса между людьми на порядки ниже, чем у коронавируса.

«Ничего похожего на COVID-19 данный вирус вызвать не может», — подчеркнул он.

Гинцбург добавил, что всего в мире насчитывается около 50 видов хантавируса, некоторые из них давно известны в России. Инфекцию переносят мыши и грызуны, ежегодно фиксируется несколько тысяч заболеваний с летальностью около десяти процентов.

«Никакой новизны с этой инфекцией нет», — резюмировал ученый.

В начале апреля хантавирус Андес выявили на лайнере MV Hondius у восьми человек. По данным ВОЗ, всего на настоящий момент известно об 11 случаях заражения хантавирусом в разных странах мира. Сообщается о трех летальных исходах. При этом риск заражения в глобальном масштабе оценивается как низкий. Всех зараженных хантавирусом поместили в карантинные условия.

Как писал KP.RU, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявили ни одного случая заражения хантавирусом после вспышки в Южной Атлантике. Ведомство предупредило, что летальность от хантавируса достигает 40−50 процентов.