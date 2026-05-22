«Ничего похожего на COVID-19»: в России оценили угрозу хантавируса

В начале апреля хантавирус Андес выявили на лайнере MV Hondius у восьми человек. По данным ВОЗ, всего на настоящий момент известно об 11 случаях заражения хантавирусом в разных странах мира. Сообщается о трех летальных исходах. При этом риск заражения в глобальном масштабе оценивается как низкий. Всех зараженных хантавирусом поместили в карантинные условия.