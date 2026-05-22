Смотрительница красноярского музея стала лауреатом главной музейной премии страны

Смотрительница Красноярского краевого краеведческого музея Антонина Романова стала лауреатом III Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева. Жительницу краевого центра признали лучшей в номинации «Музейный смотритель». Награду от имени музея получила заместитель директора учреждения Оксана Швецова. В ближайшее время статуэтку передадут Антонине Васильевне в Красноярске, — прокомментировали в пресс-службе музея. В краеведческом музее Антонина Романова работает уже более 20 лет. За это время она стала одним из самых узнаваемых сотрудников учреждения благодаря внимательному отношению к посетителям и искренней любви к своему делу. Узнав о победе, Антонина Васильевна призналась, что до последнего не могла поверить в случившееся. Думаю, я сплю, наверное. Не может быть! Я очень рада, так неожиданно. Когда люди приходят в музей, они впервые знакомятся с этим пространством. Я улыбаюсь гостям и, если они не против, могу поговорить с ними об экспонатах. Музей — самое прекрасное место, которое никогда не огорчит, — поделилась женщина. Организаторы рассказали, что в этом году на конкурс поступило более тысячи заявок из 83 регионов России, а в финал вышли 114 участников из 33 субъектов страны.