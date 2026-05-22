Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновники назвали топ-7 блюд, которые нравятся белорусским школьникам

Стало известно, какие блюда больше всего нравятся белорусским школьникам.

Источник: Комсомольская правда

Чиновники назвали топ-7 блюд, которые нравятся белорусским школьникам. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказала директор Комбината школьного питания Людмила Крупская.

По ее словам, учащимся предлагают блюда, которые они привыкли есть дома и которые они знают. Директор заметила, что меню основывается на вкусовых предпочтениях школьников.

Как замечает Людмила Крупская, хорошим спросом среди учащихся пользуются три вида блинчиков: с вишней, с творогов, с колбасой и сыром. В числе топовых позиций меню, добавляет она, куриные колбаски, шашлычок «Школьный», а также картофель, запеченный с соусом и наггетсы.

Ранее правительство Беларуси рассказало о появлении полуфабрикатов в школьном питании.

Тем временем Комбинат школьного питания заявил, что минским школьникам не нравятся салаты.

Кроме того, министр образования Андрей Иванец назвал востребованные специальности в Беларуси.