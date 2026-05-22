Чиновники назвали топ-7 блюд, которые нравятся белорусским школьникам. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказала директор Комбината школьного питания Людмила Крупская.
По ее словам, учащимся предлагают блюда, которые они привыкли есть дома и которые они знают. Директор заметила, что меню основывается на вкусовых предпочтениях школьников.
Как замечает Людмила Крупская, хорошим спросом среди учащихся пользуются три вида блинчиков: с вишней, с творогов, с колбасой и сыром. В числе топовых позиций меню, добавляет она, куриные колбаски, шашлычок «Школьный», а также картофель, запеченный с соусом и наггетсы.
Ранее правительство Беларуси рассказало о появлении полуфабрикатов в школьном питании.
Тем временем Комбинат школьного питания заявил, что минским школьникам не нравятся салаты.
