В России создали цифровую лабораторию для работы с клетками

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета создали первую в России цифровую платформу-лабораторию для отработки навыков исследования живой клетки. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Полную имитацию лабораторной работы с клетками создали специалисты Научно-образовательного исследовательского центра “Фарма-премиум” Института фармации имени А. П. Нелюбина Первого МГМУ. Теперь студенты профильных вузов и колледжей смогут оттачивать свои навыки и даже сдавать экзамены в 3D- лаборатории “Культивирование клеточных культур”. Платформа также будет полезна школьникам, интересующимся биологией и медициной, — для подготовки к олимпиадам», — отметили в пресс-службе.
Цифровая лаборатория позволяет в формате 3D обучаться основам культивирования адгезионных клеточных линий млекопитающих. Это клетки, которые ученые выращивают в чашках Петри для испытания новых лекарств, а также модифицируют для получения определенных веществ или выращивания органов и тканей. Культивирование клеточных линий — базовый процесс современной биотехнологии.
Виртуальная среда точно воспроизводит реальную лабораторию. Студенты и школьники могут проводить опыты, создавать заметки и выполнять необходимые расчеты. Программа включает теоретический блок, тесты и практическое задание. На всех этапах работы пользователям доступны статьи с поэтапным описанием действий. Для удобства интеграции в учебный процесс предусмотрены два режима: обучающий (для отработки навыков) и экзаменационный (для контроля знаний).
Как пояснила профессор кафедры фармацевтической технологии Елена Бахрушина, это первая в России программа, которая учит практической работе с клетками — так называемой «мокрой биологии». По ее словам, у отечественной разработки есть важные преимущества перед зарубежными аналогами. Она включает ситуационные задачи с разными вариантами развития событий, полноценно проверяет качество полученных знаний, учитывает российские нормативные требования и охватывает больше лабораторных операций в одном тренажере.
«Обычно для организации лабораторных работ с клетками нужны специальные условия: оснащенные микробиологические и биологические лаборатории, ламинары, дорогостоящее оборудование, живые культуры клеток. Наша цифровая лаборатория дает возможность осваивать востребованные биотехнологические навыки любым студентам и школьникам, в том числе в онлайн-формате», — подчеркнула профессор Бахрушина.