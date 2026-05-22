Найден способ захоронения углекислого газа в отходах горного производства

Ученые Климатического центра НГУ экспериментально изучили возможность добавления в систему фермента карбоангидразы, который ускоряет реакцию соединения углекислого газа с водой. В живых организмах этот фермент отвечает за регуляцию угольной кислоты, а в биомиметических технологиях может применяться для ускорения климатически значимых реакций. Эксперименты проводились при комнатной температуре как в обычных атмосферных условиях, так и при повышенном содержании CO2. «Добавление фермента приводило к более быстрому начальному связыванию газа и к увеличению его общего поглощения по сравнению с контрольными образцами без фермента», — отметили в НГУ.