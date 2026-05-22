Найден способ захоронения углекислого газа в отходах горного производства

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) доказали, что с помощью фермента — карбоангидразы — можно быстрее консервировать углекислый газ в отходах горного производства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Сейчас утилизируется менее 0,1% глобальных выбросов CO2, несмотря на их значительный объем. Проблема захоронения углекислого газа заключается в высокой стоимости и энергозатратности технологии улавливания и хранения, рисках утечек из подземных хранилищ и ограниченной емкости подходящих геологических структур. Ученые НГУ подобрали фермент, который позволяет захоронить газ в отходах горного производства.
«На Карбоновом полигоне НГУ испытали технологию связывания углекислого газа на асбестосодержащих отходах. Результаты исследования важны для разработки климатических проектов, направленных на сочетание удаления углекислого газа из атмосферы с одновременным решением задач обращения с промышленными отходами», — рассказали в пресс-службе.
Директор Климатического центра НГУ Георгий Лазаренко пояснил, что одним из подходов к долговременному удалению углекислого газа из атмосферы является минеральная карбонизация — реакция газа с силикатами магния и кальция, приводящая к образованию стабильных минералов. «Отходы горнодобывающей промышленности могут рассматриваться как потенциальный субстрат для таких климатических проектов. Однако в естественных условиях скорость карбонизации этих материалов низка из-за медленной гидратации CO2. Это ограничивает практическое применение технологии», — приводит его слова пресс-служба.
Ученые Климатического центра НГУ экспериментально изучили возможность добавления в систему фермента карбоангидразы, который ускоряет реакцию соединения углекислого газа с водой. В живых организмах этот фермент отвечает за регуляцию угольной кислоты, а в биомиметических технологиях может применяться для ускорения климатически значимых реакций. Эксперименты проводились при комнатной температуре как в обычных атмосферных условиях, так и при повышенном содержании CO2. «Добавление фермента приводило к более быстрому начальному связыванию газа и к увеличению его общего поглощения по сравнению с контрольными образцами без фермента», — отметили в НГУ.