В Красноярске на экологичное отопление переведут более 350 домов

В Красноярске на экологичные виды отопления переведут более 350 домов — это планы на 2026 год. Из краевого и городского бюджета направят 303 миллиона рублей, рассказали в министерстве экологии края.
Глава министерства Владимир Часовитин уточнил, что в первую очередь помощь в замене печей на твердотопливные котлы оказывается социальным категориям: семьям с малым достатком, с детьми, также семьям участников СВО.
Напомним, что работа идет в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Цель — снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу краевого центра не менее чем на 20% — такого результата нужно добиться уже к концу 2026 года.
Для информации: за восемь предшествующих лет экологическая модернизация охватила уже более 3800 домовладений, а объем выбросов загрязняющих веществ сократился более чем на 151 тонну в год.