«Ак Барс» обратился к фанатам после поражения в финале Кубка Гагарина

Официальное заявление появилось в пресс-службе команды на следующий день после окончания сезона.
«Вы были с нами на протяжении всего пути. Радовались ярким победам и переживали обидные поражения. Вы вдохновляли нас на новые подвиги. Мы обязательно вернемся сильнее и снова отправимся в этот путь вместе. Спасибо», — говорится в заявлении пресс-службы «Ак Барса».
Шестой, потенциально последний матч серии состоялся в Казани и собрал аншлаг на домашней арене клуба. Встреча завершилась победой ярославского «Локомотива» со счетом 3:2.
Финальная серия до четырех побед завершилась со счетом 4−2 в пользу «Локомотива». Для ярославской команды это второе подряд завоевание Кубка Гагарина.
Для «Ак Барса», в коллекции которого уже есть три заветных трофея, это поражение стало особенно обидным. Как отмечают статистики, это третье поражение в финале Кубка Гагарина в истории казанского клуба.
Напомним, что ранее главный тренер «Локомотива» сделал громкое заявление об уходе из команды сразу после триумфальной победы. «Ак Барсу» же предстоит непростое межсезонье и переосмысление стратегии на следующий год.