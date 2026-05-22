Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ак Барс» обратился к фанатам после поражения в финале Кубка Гагарина

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» поблагодарил болельщиков сразу после драматического поражения в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина.

Источник: Пресс-служба "Ак Барс"

Официальное заявление появилось в пресс-службе команды на следующий день после окончания сезона.

«Вы были с нами на протяжении всего пути. Радовались ярким победам и переживали обидные поражения. Вы вдохновляли нас на новые подвиги. Мы обязательно вернемся сильнее и снова отправимся в этот путь вместе. Спасибо», — говорится в заявлении пресс-службы «Ак Барса».

Шестой, потенциально последний матч серии состоялся в Казани и собрал аншлаг на домашней арене клуба. Встреча завершилась победой ярославского «Локомотива» со счетом 3:2.

Финальная серия до четырех побед завершилась со счетом 4−2 в пользу «Локомотива». Для ярославской команды это второе подряд завоевание Кубка Гагарина.

Для «Ак Барса», в коллекции которого уже есть три заветных трофея, это поражение стало особенно обидным. Как отмечают статистики, это третье поражение в финале Кубка Гагарина в истории казанского клуба.

Напомним, что ранее главный тренер «Локомотива» сделал громкое заявление об уходе из команды сразу после триумфальной победы. «Ак Барсу» же предстоит непростое межсезонье и переосмысление стратегии на следующий год.