Поставки продуктов в составе «Северного завоза» вырастут в Хабаровском крае

К территориям северного завоза в крае относятся восемь районов, где проживают около 88 тысяч человек. Основной завоз идёт водным транспортом в период навигации — это самый экономичный способ. Также грузы везут по зимним автодорогам и авиацией. Как сообщил и.о. министра промышленности и торговли края Харун Карчаев, за четыре месяца 2026 года в северные районы доставлено 428,6 тонн продуктов.