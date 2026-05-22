Поставки продуктов в составе «Северного завоза» вырастут в Хабаровском крае

В этом году в отдаленные районы Хабаровского края будет доставлено более 51 тысячи тонн продовольствия, что на 30% больше, чем в 2025 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Однако губернатор Дмитрий Демешин во время обсуждения в правительстве вопроса северного завоза потребовал учитывать реальные потребности людей.
Он отметил, что от жителей отдаленных сёл и посёлков поступали жалобы на отсутствие товаров длительного хранения. Глава региона поручил министерству промышленности и торговли региона закрепить за каждым северным районом куратора, чтобы он оперативно следил за ситуацией в магазинах.
К территориям северного завоза в крае относятся восемь районов, где проживают около 88 тысяч человек. Основной завоз идёт водным транспортом в период навигации — это самый экономичный способ. Также грузы везут по зимним автодорогам и авиацией. Как сообщил и.о. министра промышленности и торговли края Харун Карчаев, за четыре месяца 2026 года в северные районы доставлено 428,6 тонн продуктов.
С апреля этого года в Хабаровском крае запустили доставку продовольствия в Охотск и Аян на регулярных авиарейсах. Это позволило жителям отдалённых сёл получать свежие продукты по более доступным ценам.
Не дать бесконтрольно расти ценам на все самое необходимое помогает программа субсидирования доставки социально значимых продуктов, которая включает 28 позиций. На эти цели в бюджете предусмотрено больше 31 млн рублей, но дополнительно будет направлено ещё 33 млн. рублей. Это позволит оплатить часть расходов на доставку 1270 тонн продовольствия.
С января следующего года перечень субсидируемых товаров планируется расширить еще на четыре позиции.
Конечно, не все надо везти на север. Дмитрий Демешин отметил, что северяне могли бы что-то выращивать и сами. Примеры других регионов показывают, что и в отдаленных районах можно строить теплицы. Край готов субсидировать такие проекты.
Глава региона также поручил проработать инициативы коренных малочисленных народов, готовых заниматься сельским хозяйством и оленеводством.
Еще один актуальный вопрос — создание в северных районах торгово-логистических центров — складов сухого и холодного хранения. Если их построить, то можно будет завозить товары большими партиями, хранить их и постепенно распределять, не дожидаясь следующей навигации.
Что касается обеспечения северных районов топливом, в нынешнюю навигацию планируется завезти 23,2 тысяч тонн нефтепродуктов и 11,2 тысяч тонн угля. Часть этих грузов в этом году доставит единый морской оператор АО «Русатом Арктика», с которым край заключил соглашение в рамках пилотного проекта.