ПВО отразила атаку БПЛА в Нижегородской области в ночь на 22 мая

Ночью Нижегородская область подверглась атаке ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
22 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа. По информации ведомства, в течение прошедшей ночи было сбито 217 вражеских дронов над 18 субъектами страны.
Ранее мы писали, что 20 мая в Нижегородской области зафиксировали две атаки ВСУ. В первую сбили 30 беспилотников. В результате случившегося были повреждены два промышленных объекта в Кстовском районе.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.