Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО отразила атаку БПЛА в Нижегородской области в ночь на 22 мая

Всего на территории страны было сбито 217 вражеских беспилотников.

Источник: Живем в Нижнем

Ночью Нижегородская область подверглась атаке ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

22 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа. По информации ведомства, в течение прошедшей ночи было сбито 217 вражеских дронов над 18 субъектами страны.

Ранее мы писали, что 20 мая в Нижегородской области зафиксировали две атаки ВСУ. В первую сбили 30 беспилотников. В результате случившегося были повреждены два промышленных объекта в Кстовском районе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше