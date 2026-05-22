В Красноярском крае остаются затопленными 148 огородов

На утро 22 мая в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 148 огородов и 16 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, сохраняется выход воды на пойму на реках: Чулым (село Красный завод), Кеть (село Лосиноборское), Мура (село Ирба), Сым (поселок Сым), Подкаменная Тунгуска (поселок Чемдальск, село Ванавара), Вельмо (поселок Вельмо 2-е).
Кроме того, сохраняется превышение неблагоприятной отметки на Енисее в Красноярске.
