В Московской консерватории в 2026 году сменится ректор

Александр Соловьев стал преподавать на кафедре хорового дирижирования МГК в 2004 году. C 2012-го — художественный руководитель и главный дирижер Камерного хора Московской консерватории, с которым подготовил целый ряд программ для дирижеров Юрия Башмета, Валерия Гергиева, Михаила Плетнёва, Александра Сладковского, Владимира Юровского и других. С 2013 по 2025 год — декан по работе с иностранными учащимися МГК им. П. И. Чайковского.