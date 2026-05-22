Московскому региону предсказали ливень «как из ведра», град и смерч

На этой неделе погода в Москве повторила температурный рекорд и два раза установила новые. Так, 19 мая воздух в столице прогрелся до плюс 30,3 градусов, побив рекорд 1972 года. 20 мая столбики термометров поднялись до отметки в плюс 30 градусов и обновили максимум за почти 130 лет. А накануне, 21 мая, температура в столице достигла рекорда, установленного в 2014 году, в плюс 29,2 градуса.