Московскому региону предсказали ливень «как из ведра», град и смерч

В пятницу, 22 мая, в Москве ожидается ливень с градом, а на севере области возможен смерч, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик пишет, что 22 мая в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла, «но уже обойдется без рекордов». В Москве и по области днем воздух прогреется до плюс 27−30 градусов. Однако к вечеру грозовые тучи принесут в столицу ливень «как из ведра» и град диаметром до 3−5 мм. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.
«К северу от мегаполиса (север Подмосковья, юго-восток Тверской и запад Ярославской области, а также на Вологодчине) местами может сформироваться смерч», — добавил Тишковец.
По его словам, такое изменение погоды станет «предвестником грядущего похолодания» в столице. «В выходные зной спадет до комфортных плюс 19−24 градусов, в ночное время — плюс 10−15 градусов, будет преобладать относительно солнечная и сухая погода. Дождь возможен преимущественно ночью и утром в субботу и вечером в воскресенье», — написал синоптик.
Гидрометцентр ввел оранжевый режим погодной опасности во всем ЦФО из-за аномально высокой температуры. Кроме того, жителей Москвы и области предупреждают о дожде с градом днем и порывах ветра до 17 м/c 22 мая. А 23 мая в столичном регионе ожидается гроза с усилением ветра в ночное время до 15 м/c.
На этой неделе погода в Москве повторила температурный рекорд и два раза установила новые. Так, 19 мая воздух в столице прогрелся до плюс 30,3 градусов, побив рекорд 1972 года. 20 мая столбики термометров поднялись до отметки в плюс 30 градусов и обновили максимум за почти 130 лет. А накануне, 21 мая, температура в столице достигла рекорда, установленного в 2014 году, в плюс 29,2 градуса.
