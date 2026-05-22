В МИСИС использовали магнитные наночастицы для очистки воды от красителей

Ученые синтезировали стержневые наночастицы феррита кобальта — крошечные магнитные палочки, пронизанные порами двух типов: мелкими (до 10 нанометров) и крупными (до 50 нанометров). Соотношение пор регулировали скоростью нагрева при обжиге матрицы, из которой затем получались наночастицы: чем медленнее, тем больше мелких пор. После очистки воды наночастицы из нее можно моментально извлечь обычным магнитом. На испытаниях наночастицы успешно справились с тремя наиболее ходовыми красителями: метиленовым синим, метиловым оранжевым и эриохромом синим.