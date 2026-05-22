Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусами под Челябинском

На трассе М-5 в Челябинской области утром 22 мая произошло смертельное столкновение двух микроавтобусов. В результате аварии один человек скончался, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом «КП-Челябинск» сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».