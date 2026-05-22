Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусами под Челябинском

Смертельная авария под Челябинском могла произойти по причине уснувшего водителя микроавтобуса.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-5 в Челябинской области утром 22 мая произошло смертельное столкновение двух микроавтобусов. В результате аварии один человек скончался, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом «КП-Челябинск» сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Трагедия случилась на 1739-м километре трассы. Микроавтобус Mercedes Benz ехал в сторону Уфы, когда его водитель, по предварительной версии, уснул за рулем. Иномарка выкатилась на «встречку» и врезалась там в грузовую «Газель».

В жуткой аварии погиб 50-летний водитель иномарки. Также пострадали трое его пассажиров и два человека, которые находились в «Газели». Сейчас проезд по этому участку трассы ограничен, движение организовано реверсивно.

В региональной Госавтоинспекции позже уточнили, что микроавтобус выполнял заказной рейс из Магнитогорска в Пермь. За рулем «Газели» находился 40-летний мужчина. Полицейские продолжают работать на месте происшествия, чтобы установить точные причины столкновения.

Отметим, что это не единственное крупное ДТП за последние дни. Ранее двое молодых людей погибли в аналогичной аварии на Кубани, где столкнулись легковушка и грузовой фургон.