Организаторы свадеб в России начали использовать ИИ для проведения торжеств

В стране набирает популярность новый тренд: искусственный интеллект помогает организовать свадьбу.

Искусственный интеллект становится помощником людей даже в таком мероприятии, как свадьба. Портал 360.ru сообщает: в нашей стране растет популярность торжеств, где организаторы активно используют нейросети для написания текстов и визуализации.

Как сообщила изданию основатель агентства праздников «Маркова», ведущая Светлана Маркова, ИИ уже стал незаменимым помощником в ивент-индустрии, но полностью человека не заменяет.

«Конечно, он не напишет такую речь, какую напишет человек, проникшись историей пары. Но какие-то моменты, от которых можно оттолкнуться и которые можно потом взять за основу, — это однозначно да», — сказала эксперт.

Нейросети не заменяют ведущего или организатора свадьбы, но вполне справляются с написанием текстов, поздравлений, сценариев, а также помогают с визуализацией при оформлении площадки праздника.