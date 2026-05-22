Владелец Rockstar Games подтвердил, что GTA VI выйдет 19 ноября

Аналитики и инвесторы внимательно следят за выходом GTA VI, поскольку ожидается, что эта игра станет «дойной коровой» для Take-Two, потенциально разойдется миллионными тиражами и принесет миллиардные доходы.

Источник: РБК

Владелец Rockstar Games, корпорация Take-Two Interactive заявила, что Grand Theft Auto VI точно выйдет 19 ноября 2026 года, что привело к росту ее акций на 8%, передает Reutres.

«Наши показатели за 2026 финансовый год были исключительными и превзошли наши первоначальные ожидания по всем направлениям. Мы уверены, что в 2027 финансовом году мы установим новые рекордные показатели операционной эффективности благодаря выходу Grand Theft Auto VI 19 ноября, а также успешной реализации проектов из нашего портфеля», — заявил генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник.

Reuters отмечает, что аналитики и инвесторы внимательно следят за выходом GTA VI, поскольку ожидается, что эта игра станет «дойной коровой» для Take-Two, потенциально разойдется миллионными тиражами и принесет миллиардные доходы спустя несколько дней после выхода.

Компания планирует повторить и превзойти свой успех с GTA V, особенно в плане многопользовательского режима, ставшего стабильным источником дохода за счет приобретения внутриигровой валюты.

Продолжение крупной игровой франшизы Grand Theft Auto — GTA VI от американской компании Rockstar Games — было анонсировано в декабре 2023 года. Действие сюжета развернется в вымышленном городе Вайс-Сити, прообразом которого стал Майами. Главными героями станут Джейсон и Люсия, которая будет первой женщиной-протагонистом в серии. GTA VI выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Изначально релиз планировался в 2025 году.

Последняя полноценная часть серии GTA V, вышедшая в сентябре 2013 года, была и остается самой дорогой видеоигрой в истории. Ее совокупный бюджет, по разным источникам, варьируется от $265 млн до $365 млн, включая маркетинг.

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны EA и Microsoft, ожидается, что GTA VI будет выделяться на фоне других игр из-за популярности франшизы и репутации издателя, отмечает Reuters.

Take-Two ожидает, что выручка в 2027 году составит от $8 млрд до $8,2 млрд, в то время как аналитики прогнозируют выручку в размере $9,1 млрд.

Ранее игру перенесли с осени 2025 на май 2026 года. При этом игровой инсайдер и автор блога InsiderGamingIG Том Хендерсон заявил и о возможном переносе релиза игры на октябрь 2026-го. В ноябре 2025 года выход игры вновь перенесли, уже на ноябрь 2026 года.

На фоне ожидания выхода игры, в России на 51% выросли продажи игровой консоли Playstation.

