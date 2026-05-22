В Хабаровском крае ищут девочку, выпавшую из перевернувшейся лодки

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая — РИА Новости. Около 115 километров акватории реки Амур осмотрено в поисках девочки, выпавшей из лодки, перевернувшейся в Хабаровском крае 17 мая, сообщает ГУ МЧС по региону.
Лодка с двумя пассажирами перевернулась вечером 17 мая на реке Амур вблизи села Богородское Хабаровского края. Двадцатидвухлетний мужчина был спасен рыбаками, пассажирку, 10-летнюю девочку, не нашли.
«В Ульчском районе ведется обследование реки вблизи села Богородское, где при переворачивании лодки пропала 10-летняя девочка. Сотрудниками полиции совместно с инспекторами ГИМС МЧС России, а также краевыми спасателями осмотрено нарастающим итогом 115 километров прибрежной полосы и акватории реки Амур», — говорится в сообщении ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что поиски продолжаются.