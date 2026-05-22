В Париже задержали мужчину за попытку «покорить» небоскреб Montparnasse

В Париже полицейские задержали мужчину, который пытался «голыми руками» забраться на фасад небоскреба Montparnasse (Башня Монпарнас), сообщили телеканалу BFM в парижских правоохранительных органах.
«Мужчина попытался забраться на фасад башни голыми руками. Полиция немедленно прибыла на место происшествия и задержала нарушителя», — рассказал источник. Как следует из опубликованных телеканалом видео, мужчина карабкался без страховочного оборудования.
Башня Монпарнас расположена в 15 округе Парижа. В здании 59 этажей, его высота — 210 м.
Башня Монпарнас — одно из самых высоких зданий Парижа и самый высокий небоскреб в пределах исторического города. Выше — только Эйфелева башня, но ее обычно относят к отдельно стоящим сооружениям. После возведения Башни Монпарнас власти сильно ограничили высотную застройку, поэтому она до сих пор резко выделяется на фоне остального города.
По данным телеканала, это не первый человек, который предпринял попытку забраться на Montparnassе. В мае 2025 года один человек уже смог без страховки покорить небоскреб, а до этого — в 2020 году. Кроме того, в 2015 году на здание забрался французский скалолаз Ален Робер.
