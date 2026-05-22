Волгоградцев предупредили о штрафах за старые газовые плиты

Срок годности газовой плиты определяется техпаспортом, который выдается при покупке. В случае, если документы на технику потеряны, то срок эксплуатации не должен превышать 14−15 лет. Если техника старше этого возраста, ее следует заменить на новую. Также вводится запрет на эксплуатацию при выявлении утечек газа, неисправности автоматики или деформации горелок. Кроме того, новые плиты должны быть оснащены системой газового контроля.